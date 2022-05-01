Ранкове зведення Генштабу: росіяни готують наступу на Миколаїв і Кривий Ріг, активні бої на Донецькому і Таврійському напрямках

Генштаб оприлюднив інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення:
- Для нарощування темпів наступу російське командування посилює ударний потенціал військ рф.
- До прикордонних з Україною районів залізницею росіяни перекидають зняте зі зберігання у військових округах та північному флоті озброєння і військову техніку.
- Білоруські військові прикривають кордон у Брестській та Гомельській областях.
- Зберігається загроза ракетних ударів з території білорусі, а також провокацій на держкордоні України.
- На Сіверському напрямку росіяни обстріляли українські позицій з території Брянської області.
- На Слобожанському напрямку російські війська продовжують обстрілювати Харків з авіації та артилерії.
- Армія рф наступає у напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ, посилюючи своє ударне угрупування. До цих районів росія перемістила до 300 одиниць озброєння і військової техніки та близько тисячі мобілізованих з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
- У чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетні дивізіони, озброєні ЗРК «Бук-М2» та ЗРК «Тор-М».
- На Донецькому і Таврійському напрямках російські угруповання ведуть активні дії уздовж усієї ділянки лінії зіткнення. Обстрілюють з авіації та артилерії.
- На Лиманському напрямку росіяни наступають у напрямку Кримки та Олександрівки.
- На Попаснянському напрямку війська рф штурмують українські сили у напрямку Новотошківське — Оріхове і закріплюються на досягнутих рубежах.
- На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, росіяни намагаються прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Оленівка — Новомихайлівка.
- На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються вийти до адміністративної межі Херсонської області та створити умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг.
- За попередню добу українська ППО вразила дев’ять повітряних цілей: два літаки Су-25 та сім БПЛА.
- Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу українські сили відбили 9 атак ворога, знищили 8 танків, одну артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину та п’ять автомобілів (з них два паливозаправники).