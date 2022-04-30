Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ взяли під контроль чотири населені пункти на Харківщині

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 середи, 30 квітня. Ситуація на фронті наступна:
- Збройні сили України відновили контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне (Харківська область).
- На напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ росія намагається наступати. Також армія рф продовжує зосереджувати сили на тимчасово зайнятих територіях Харківської області та в Бєлгородській області поблизу державного кордону України.
- Окупанти нарощують систему протиповітряної оборони, у районах селищ Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове дронами розвідують позиції ЗСУ.
- У Харківській області росіяни примусово вивозять населення на територію рф. Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя.
- На Донецькому напрямку бойові дії ідуть практично вздовж всієї лінії зіткнення. Основні зусилля росіян зосереджені на наступі на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках, щоб повністю захопити Рубіжне й Попасну та далі піти на Лиман, Слов’янськ і Барвінкове.
- На Маріупольському напрямку росія продовжує бити авіацією по місту. Основні зусилля окупантів — на блокуванні українських підрозділів у районі заводу «Азовсталь».
- На Запорізькому напрямку російська армія перегруповується.
- У білорусі розгорнуті російські ракетні комплекси «Іскандер-М».