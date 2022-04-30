Офіс президента: Пропозиції порятунку людей у Маріуполі росія відкидає

Світ готовий допомогти врятувати людей у Маріуполі від російських бомбардувань, але російська сторона відкидає всі пропозиції, бо для ворога є «символічним» знищити місто і полк «Азов», який захищає його.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Президент і голова ОП постійно звертаються до світових лідерів, щоб вони допомогли нам переконати російську сторону в необхідності гуманітарного коридору з Маріуполя. Певні політичні лідери за своїми особистими каналами звертаються до путіна, доводять, що з гуманістичних міркувань потрібно це зробити. Але, на жаль, з російської сторони немає жодної реакції», — сказав Подоляк.