На Ізюмському напрямку ЗСУ знищили пункт управління та понад 30 одиниць техніки противника

У Харківській області в напрямку стратегічно важливого міста Ізюм нацгвардійці спеціального призначення виявили пункт управління, техніку й особовий склад російських окупантів.

Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по цілях важким і прицільним вогнем артилерії. Нацгвардійці корегували вогонь, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Понад 30 одиниць техніки, з яких понад половину — танки, а також бронетранспортер, бойова машина десанту і МТЛБ були знищені завдяки філігранній роботі нацгвардійців і військових ЗСУ», — ідеться в повідомленні.