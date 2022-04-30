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За час повномасштабної війни росія втратила вбитими 23 200 військових

Автор:
Софія Телішевська
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Війська рф у війні проти України станом на 30 квітня втратили загиблими приблизно 23 200 військовослужбовців. Про це свідчать дані українського Генерального штабу.

Крім цього, російські окупанти втратили:

  • 1 008 танків;
  • 2 445 бойових броньованих машин;
  • 436 артилерійських систем;
  • 151 реактивну систему залпового вогню;
  • 77 засобів протиповітряної оборони;
  • 190 літаків;
  • 155 гелікоптерів;
  • 1 701 одиницю автомобільної техніки;
  • 8 кораблів/катерів;
  • 76 цистерн із паливом;
  • 232 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 32 одиниці спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.