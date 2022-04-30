Британська розвідка: росія має значні труднощі з підрозділами

Росія сподівається вирішити проблеми, які раніше стримували її вторгнення в Україну, шляхом географічної концентрації бойової потужності, скорочення ліній поставок і спрощення командування.

Про це ідеться в ранковому зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Британці кажуть, що росія, як і раніше, стикається зі значними труднощами. Накприклад, рф змушена перегрупувати та передислокувати виснажені та розрізнені підрозділи, які брали участь у невдалих наступах на північному сході України. У багатьох із цих підрозділів, імовірно, слабкий бойовий дух.

Також досі актуальні недоліки тактичної координації російських військових.

«Відсутність навичок на рівні підрозділів і непостійна підтримка з повітря не дозволили росії повною мірою використати свої сили, попри локальні успіхи», — йдеться в повідомленні.