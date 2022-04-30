Окупанти обстріляли населені пункти на Дніпропетровщині

Уранці росіяни обстріляли околиці села Велика Костромка у Криворізькому районі Дніпропетровської області та одне із сіл Синельниківського району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Окупанти поцілили по полях, ніхто з людей не постраждав.

Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється. Наразі в регіоні ситуація контрольована, немає жодного російського загарбника.