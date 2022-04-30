За останні чотири дні винищувачі НАТО кілька разів піднімалися в небо для перехоплення російських літаків

За останні чотири дні винищувачі країн НАТО, які розміщені біля Чорного та Балтійського морів, кілька разів підіймалися в небо для відстеження та перехоплення російських літаків.

Про це повідомило Повітряне командування Альянсу, уточнивши, що цей крок є звичайним і показує готовність Блоку до швидкої реакції.

У регіон Балтійського моря вилітали винищувачі швидкого реагування з Польщі, Данії, Франції та Іспанії, а в Чорноморському регіоні — румунські та британські літаки.

Командування наголошує, що росія не передає код транспондера із зазначенням положення та висоти, а також приховує план польоту і не звʼязується з диспетчерами. Тому цю поведінку розцінюють як потенційно небезпечну для цивільних лайнерів.

Перехоплені російські літаки не заходили в повітряний простір НАТО, перехоплення проводилися у безпечний та звичайний спосіб.