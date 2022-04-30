Ранкове зведення Генштабу: росія перекидає свої війська з Белгородської області до Ізюму та наступає на сході

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував ранкове зведення станом на 06:00 30 квітня. Ситуація на фронті наступна:
- російські війська продовжують наступати у Східній операційній зоні;
- сили рф обстрілюють об’єкти цивільної та військової інфраструктури на території України з авіації, артилерії, завдають ракетних ударів та обстрілюють з артилерії українські позиції вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах;
- на Сіверському напрямку російські підрозділи обстріляли українські позиції в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове;
- росіяни переміщують окремі підрозділи з території Бєлгородської області до району міста Ізюм;
- російські війська намагалися наступати в напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке, успіху не мали. На Харківському та Ізюмському напрямках рф намагається розгорнути сили та засоби ППО;
- на сході росіяни продовжують наступати на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєвєродонецькому (намагаються захопити Рубіжне), Попаснянському (у напрямку Калинового і Попасної) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху не мають, точаться бої;
- сили рф не припиняють обстрілювати з артилерії українські позиції на Запорізькому напрямку;
- на Миколаївщині росіяни активізували повітряну розвідку;
- у небі росія втратила десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА «Орлан-10»;
- на території Донецької та Луганської областей за минулу добу ЗСУ відбили 14 атак, знищили 11 танків, 7 артилерійських систем, 28 одиниць броньованої техніки та 14 автомобілів.