США не бачать загрози застосування ядерної зброї з боку росії, попри войовничу риторику кремля.

Про це пише Reuters із посиланням на високопосадовця з Пентагону.

«Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї або загрози для території НАТО», — заявив чиновник.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс закликав не ставитись легковажно до загрози ядерного удару по Україні, але зазначав, що ЦРУ не бачило практичних доказів, які б підтверджували це занепокоєння.

Міністр закордонних справ рф сєргєй лавров при цьому каже, що рф нібито нікому не погрожує ядерною війною і розмови про це «починають західні країни».