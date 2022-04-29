Вечірнє зведення Генштабу: На сході росіяни атакують і посилюють артилерію біля Харкова

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 вівторка, 29 квітня. Наразі ситуація на фронті наступна:
- З території білорусі зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по Україні. На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил білорусі посилюють кордон і готуються до перевірки готовності авіації та засобів ППО.
- На Сіверському напрямку росіяни намагаються не допустити переміщення резервів ЗСУ із Сіверського напрямку на Донбас. Очікуються обстріли з території рф по прикордонних українських територіях.
- На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати зайняті райони біля Харкова і розгортає додаткові артилерійські підрозділи.
- На Ізюмському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на розвідці та ударах по підрозділах ЗСУ. Для додаткового перекидання військ окупанти наводять понтонні переправи через річку Сіверський Донець.
- На Донецькому та Таврійському напрямках противник намагається вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому й Попаснянському напрямках, встановити повний контроль над Рубіжним та Попасною і просунутись до Сєвєродонецька.
- На Курахівському напрямку окупанти посилюються додатковими артилерійськими підрозділами. Їх переводять з Маріупольського напрямку.
- На Південнобузькому та Бессарабському напрямках ворог перегруповується, нарощує сили і розгортає пункти ремонту техніки.
- У придністровському регіоні республіки Молдова росія продовжує поширювати фейки про загрози населенню регіону з боку України. Зокрема, росіяни поширюють повідомлення про черговий випадок застосування українських дронів над складами боєприпасів.