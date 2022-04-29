Forbes: Пуск 1 300 ракет по Україні росії обійшовся у $7,5 мільярда

Від початку масштабного вторгнення росія випустила по Україні 1 300 ракет, що за підрахунками Forbes, коштувало рф $7,5 мільярда.

У вищезгадану цифру входять ракети «Калібр», «Іскандер», «Точка-У» і ракети класу Х. Точної статистики кількості випущених ракет немає, тому Forbes врахував лише випадки, коли достеменно відомо клас запущеної ракети.

Попередньо, 62% ракетних ударів припадають на системи трьох класів «Іскандер». 30% — на ракети класу X, а 8% — на «Точку-У».

«Вартість ракет може сильно відрізнятися. «Точка-У», за даними сайту Military Russia, оцінюється у $300 тисяч; «Калібр» — $6,5 мільйона відповідно до експортного контракту з Індією у 2006 році; ракети класу Х-101 — більш сучасні та досконалі, ніж «Калібри» та, за словами експертів, у рази дорожчіза них», — пише видання.

Forbes зазначає, що $7,5 мільярда — це сума, яка перевищує 82 із 85 річних місцевих бюджетів суб’єктів росії.