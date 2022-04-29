«Рейтинг»: українці найкраще ставляться до президента Польщі та премʼєра Британії, найгірше — до путіна і лукашенка

Протягом останніх двох місяців ставлення українців до закордонних лідерів переважно покращилося. Найкраще вони ставляться до президента Польщі Анджея Дуди (92% позитивно) та премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона (88% позитивно).

Про це йдеться в опитуванні групи «Рейтинг» за 26 квітня.

Також українці переважно позитивно ставляться до президента США Джо Байдена (85%), президента Литви Гітанаса Науседи (76%), президента Туреччини Реджепа Ердогана (76%), президента Франції Емманюеля Макрона (75%) й очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (66%).

Натомість в українців склалося негативне ставлення до німецьких лідерів — канцлера Олафа Шольца (54% негативно) та президента Франк-Вальтера Штайнмаєра (45% негативно).

Найгірше ставлення в українців до володимира путіна й олександра лукашенка — 99 і 96% відповідно. До початку повномасштабної війни до путіна негативно ставилися 82% українців, а до лукашенка — 64%.