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Десятки танків і понад тисячу окупантів: полк «Азов» відзвітував, скільки знищив росіян під час боїв за Маріуполь

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Полк «Азов» відзвітував про втрати військ рф у Маріуполі під час бойових дій. Від початку повномасштабного наступу росіян на місто бійці полку знищили, за підтвердженими даними, 1 157 окупантів (також ще 840 — за непідтвердженими даними).

Про це полк написав у своєму Telegram-каналі.

У техніці війська рф від дій українських військових втратили:

  • танків — 49 знищено та 29 пошкоджено;
  • БТР — 23 знищено, 24 пошкоджено;
  • БМП — 36 знищено, 24 пошкоджено;
  • БМД — 5 знищено;
  • катер «Раптор» — 1 знищено;
  • літак Су-25 — 1 пошкоджено;
  • ББМ «Тайфун» — 2 знищено, 2 пошкоджено;
  • бронеавтомобілів «Тигр» — 3 знищено, 2 пошкоджено;
  • бронеавтомобілів «Рись» — 2 знищено, 2 пошкоджено;
  • вантажної техніки — 25 знищено, 8 пошкоджено.

Окрім цього, було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.