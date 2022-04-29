Десятки танків і понад тисячу окупантів: полк «Азов» відзвітував, скільки знищив росіян під час боїв за Маріуполь

Полк «Азов» відзвітував про втрати військ рф у Маріуполі під час бойових дій. Від початку повномасштабного наступу росіян на місто бійці полку знищили, за підтвердженими даними, 1 157 окупантів (також ще 840 — за непідтвердженими даними).
Про це полк написав у своєму Telegram-каналі.
У техніці війська рф від дій українських військових втратили:
- танків — 49 знищено та 29 пошкоджено;
- БТР — 23 знищено, 24 пошкоджено;
- БМП — 36 знищено, 24 пошкоджено;
- БМД — 5 знищено;
- катер «Раптор» — 1 знищено;
- літак Су-25 — 1 пошкоджено;
- ББМ «Тайфун» — 2 знищено, 2 пошкоджено;
- бронеавтомобілів «Тигр» — 3 знищено, 2 пошкоджено;
- бронеавтомобілів «Рись» — 2 знищено, 2 пошкоджено;
- вантажної техніки — 25 знищено, 8 пошкоджено.
Окрім цього, було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.