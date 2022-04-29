Десятки танків і понад тисячу окупантів: полк «Азов» відзвітував, скільки знищив росіян під час боїв за Маріуполь

Полк «Азов» відзвітував про втрати військ рф у Маріуполі під час бойових дій. Від початку повномасштабного наступу росіян на місто бійці полку знищили, за підтвердженими даними, 1 157 окупантів (також ще 840 — за непідтвердженими даними).

Про це полк написав у своєму Telegram-каналі.

У техніці війська рф від дій українських військових втратили:

танків — 49 знищено та 29 пошкоджено;

БТР — 23 знищено, 24 пошкоджено;

БМП — 36 знищено, 24 пошкоджено;

БМД — 5 знищено;

катер «Раптор» — 1 знищено;

літак Су-25 — 1 пошкоджено;

ББМ «Тайфун» — 2 знищено, 2 пошкоджено;

бронеавтомобілів «Тигр» — 3 знищено, 2 пошкоджено;

бронеавтомобілів «Рись» — 2 знищено, 2 пошкоджено;

вантажної техніки — 25 знищено, 8 пошкоджено.

Окрім цього, було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.