ЗСУ звільнили село Руська Лозова під Харковом

Збройні сили України звільнили село Руська Лозова у Харківській області. Воно розташоване на північ від міста, вздовж траси Харків — Бєлгород.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони з посиланням на журналіста Дениса Казанського.

«Силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ», — пояснив він.

З цього села під час окупації російська артилерія обстрілювала житлові квартали Харкова.