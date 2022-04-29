Суд арештував майно компанії російського олігарха Дерипаски. Вона добувала на Сумщині матеріали для виготовлення ракет

Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора заблокували канал постачання до росії корисних копалин, які могли використовуватися для виготовлення ракет. Ці копалини видобували на Глухівському карʼєрі у Сумській області.

Про це пишуть пресслужби відомств.

За даними розслідування, карʼєр належав компанії російського олігарха Олега Дерипаски, а корисні копалини, які там видобувалися, незаконно відправляли до росії.

«За даними слідства, Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії підсанкційного російського олігарха, наближеного до президента держави-агресора, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію у Баницькому родовищі на Сумщині», — розповіли в Офісі генпрокурора.

Таким чином, ДБР подало до суду клопотання про арешт майна, яке той оперативно задовольнив. Наразі арештовано корпоративні права, земельні ділянки, нерухомість, автомобілі тощо на загальну суму в 10 мільйонів гривень.