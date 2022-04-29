Унаслідок російського ракетного удару по Києву загинула журналістка «Радіо Свобода»

Мер Києва Віталій Кличко уранці 29 квітня повідомив, що внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку в Шевченківському районі загинула одна людина. Згодом стало відомо її імʼя — це журналістка «Радіо Свобода» Віра Гирич.

Про це у своїх соцмережах повідомили її колеги.

«Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку», — написав співробітник «Радіо Свобода» Олександр Демченко.

Також відомо, що внаслідок ракетного удару постраждали щонайменше 10 людей, чотирьох з них госпіталізували.