У Києві є жертви російського ракетного удару — під завалами знайшли загиблу людину

У Києві під час розбору завалів багатоповерхівки в Шевченківському районі, куди влучила російська ракета, знайшли загиблу людину.

Про це у своєму Telegram-каналі написав мер столиці Віталій Кличко.

«Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого», — зазначив він.

Раніше інформації про загиблих унаслідок удару не було. Повідомлялося лише про 10 постраждалих, чотирьох з яких госпіталізували.