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Генштаб: Втрати російської армії досягли 23 тисяч вбитих військових

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що втрати російської армії під час війни в Україні вже сягнули 23 тисяч осіб. Також українські військові знищили 986 танків окупантів.

Про це пише Генштаб у своєму Facebook.

Крім цього, з початку війни ЗСУ знищили:

  • 2 418 бойових броньованих машин;
  • 435 артилерійських систем;
  • 151 РСЗВ;
  • 73 засоби ППО;
  • 189 літаків;
  • 155 гелікоптерів;
  • 1 695 одиниць автомобільної техніки;
  • 8 кораблів/катерів;
  • 76 цистерн із ПММ;
  • 229 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 31 одиницю спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки.