Вечірнє зведення Генштабу: На Харківщині ЗСУ звільнили населений пункт, на півдні відбили штурм ворога

Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00:
- Окупанти посилюють прикриття ділянок кордону, у напрямку Чернігівської та Сумської областей ввели додаткові підрозділи росгвардії.
- На території Бєлгородській області окупанти розгорнули до п’яти дивізіонів з ракетами «Іскандер». Через значні втрати в особовому складі та військовій техніці та для для відновлення боєздатності ворог відвів на територію рф батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ. Батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29 армії Східного військового округу переміщена з території Бєлгородської області рф на Харківщину. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.
- На Харківщині ворожі підрозділи спробували наступати на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат і відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи.
- Українські військові визволили населений пункт Кутузівка Харківської області.
- На Донецькому напрямку противник намагався повністю захопити Рубіжне, але зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції. На Курахівському — ворог безуспішно намагався наступати в напрямку населених пунктів Солодке та Новомихайлівка.
- На лінії Донецьк — Запоріжжя ворог наступав у напрямку населених пунктів Нескучне і Времівка, успіху не мав. Продовжує посилювати угруповання військ.
- Кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного й Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України та ведуть розвідку.
- На Південнобузькому напрямку успішно відбито спробу штурму в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське, Іванівка та Заградівка.