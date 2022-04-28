Байден попросив у Конгресу $20 мільярдів на військову допомогу Україні. Це третина річного бюджету російської армії

Президент США Джо Байден заявив, що звернувся до Конгресу по дозвіл виділити додаткові кошти для військової допомоги Україні.

Про це він заявив на брифінгу у Вашингтоні.

Байден не озвучив обʼєм допомоги, але раніше американські ЗМІ писали, що йдеться про $33 мільярди, зокрема $20 мільярдів на військову допомогу та $8,5 мільярда — на економічну. Також американський лідер заявив, що відправить до Конгресу пропозиції про конфіскацію майна російських олігархів, кошти від продажу якого направлять на допомогу Україні.

Кошти на озброєння призначені для оснащення України та європейських партнерів додатковою артилерією, бронетехнікою, протитанковим і протиповітряним озброєнням.

Блок економічної допомоги надасть підтримку уряду України, підтримає продовольчі, енергетичні та медичні послуги для українського народу. Також підтримку нададуть малому та середньому сільськогосподарському бізнесу під час осіннього врожаю та для закупівель природного газу.

За даними дослідницької групи SIPRI, минулого року військові витрати росії становили $65,9 мільярда.