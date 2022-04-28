Країнам ЄС, які приймають біженців з України, виплатили €3,5 мільярда

Європейська комісія виплатила країнам-членам €3,5 мільярда фінансової допомоги для організації прийому та облаштування біженців з України.

Про це у Брюсселі під час брифінгу для преси повідомив речник Єврокомісії Стефан де Кеерсмакер (Stefan de Keersmaecker), повідомляє Укрінформ.

«Наприклад, Польща отримала €562 мільйони. Румунія — €450 мільйонів, Угорщина €299 мільйонів і Чехія €283 мільйони, що є дуже важливим внеском», — зауважив речник.

Витрати, які були вже зроблені національними урядами для піклування про біженців, можуть компенсуватися коштом цієї бюджетної програми, починаючи від дати російського вторгнення в Україну.