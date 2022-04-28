Переселенцям в Україні потрібно майже 600 тисяч квартир. До кінця року побудують 30 тисяч

В Україні через війну на сьогодні понад 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Для забезпечення їх житлом держава має надати майже 600 тисяч квартир.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, з огляду на масштаб потреби в житлі, квартири будуватимуть «з нуля» і викупатимуть вже готові квартири, які є в регіонах країни. До кінця цього року необхідно побудувати 30 тисяч квартир загальною вартістю 36 мільярдів гривень і надати людям 53 тисячі квартир — це закриє потреби 180 тисяч переселенців.

Загальна вартість проєкту з урахуванням викупу квартир і будівництва нових комплексів — майже 69 мільярдів гривень.

Наразі готові понад 4 тисячі квартир, туди потрібно завезти лише меблі.