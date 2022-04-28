Ранкове зведення Генштабу: Основні зусилля російської армії зараз зосереджені на Ізюмському напрямку

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення станом на ранок 28 квітня. Так, основні зусилля росіян зараз зосереджені на Ізюмському напрямку. Вони намагаються провести наступ у напрямках Сулигівка — Нова Дмитрівка й Андріївка — Велика Комишуваха. Щоб посилити угруповання, що наступає, до Ізюму окупанти додатково перемістили підрозділи десанту і до 500 одиниць техніки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля росіян зосереджені на напрямках Херсон — Миколаїв і Херсон — Кривий Ріг .

і . На Донецькому напрямку росіяни зосередились на тому, щоб оточити українські війська.

На Курахівському напрямку росіяни наступають на напрямках Старомайорське — Велика Новосілка та Любимівка — Зелене Поле.

росіяни наступають на напрямках Старомайорське — Велика Новосілка та Любимівка — Зелене Поле. Окупанти намагаються розвинути наступ на Лиман і готуються форсувати річку Сіверський Донець.

і готуються форсувати річку Сіверський Донець. На Сєвєродонецькому напрямку йде наступ на населений пункт Оріхове . На Авдіївському напрямку росія веде інтесивні обстріли, щоб захопити Мар’їнку та Очеретине.

. На Авдіївському напрямку росія веде інтесивні обстріли, щоб захопити Мар’їнку та Очеретине. У Херсонській області російська армія закріпилась у районі села Таврійське , намагається бити по позиціях українських військових у районах Олександрівки та Нової Зорі. У районах Станіслава та Молодецького росія нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

, намагається бити по позиціях українських військових у районах Олександрівки та Нової Зорі. У районах Станіслава та Молодецького росія нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії. Росіяни продовжують використовувати аеродром Мелітополя для базування та польотів літаків штурмової авіації Су-25, ударних вертольотів Ка-52 і транспортно-бойових Мі-8.