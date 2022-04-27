Вечірнє зведення Генштабу: на Херсонщині готують бюлетені для «референдуму», а у Придністров’ї силовиків перевели на «казармений стан»

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 середи, 27 квітня. Ситуація на фронті наразі наступна:
- На сході росія продовжує наступ, щоб захопити Донецьку і Луганську області та утримати сухопутний коридор між ними й окупованим Кримом.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає.
- На Слобожанщині окупанти систематично обстрілюють Харків, Дергачі та Прудянку з артилерії, зокрема з реактивних систем залпового вогню.
- На напрямку Ізюм — Барвінкове росіяни здійснили спробу наступу в районі Нової Дмитрівки. Успіху не мали, зазнали втрат і відійшли.
- На Донецькому і Таврійському напрямках російська армія обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення з мінометів і ствольної артилерії.
- У районі Курахового росіяни спробували прорвати оборону українських військ, однак успіху не мали.
- На Південнобузькому напрямку окупанти поповнють запаси, обладнують позиції та проводять повітряну розвідку під прикриттям артилерії. Також росіяни намагалися покращити тактичне положення своїх військ у напрямку Запоріжжя. Успіху не мали, відійшли зі втратами.
- У районі окупованого селища Левківка Ізюмського району Харківщини російські військові організували пункт збору пошкодженої техніки для ремонту та проводять «фільтраційні заходи» в окремих окупованих населених пунктах.
- На тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти шукають українських силовиків, оглядаючи будинки місцевих, і проводять перепис місцевого населення. Пересуватися по тимчасово захопленій території без документів, що засвідчують особу, наразі заборонено.
- На тимчасово окупованій Херсонщині росіяни готуються до «референдуму», друкують бюлетені, уточнюють особисті дані місцевих. Загарбники продовжують перешкоджати виїзду мирних жителів.
- У придністровському регіоні Молдови через провокації з боку росії запроваджено «червоний» рівень терористичної небезпеки. Особовий склад силових структур переведено на «казармений стан», посилено контроль на блокпостах. Підготовку до святкового параду 9 травня скасували.
- Ворог деморалізований. В особового складу, який звозять з окупованих територій Донецької та Луганської областей, щоб поповнити втрати, вилучають особисті документи, аби унеможливити ідентифікацію. Почастішали випадки, коли військовослужбовці противника намагаються уникнути участі в бойових діях. Особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон і самокаліцтва.