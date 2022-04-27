«Я готовий пройти поліграф, якщо треба». «Слуга» Ковальов, який повернувся до окупованої Херсонщини, розповів про недовіру з боку однопартійців

Нещодавно нардеп від «Слуги народу» Олексій Ковальов повернувся на окуповану Херсонщину, де знаходиться його округ і бізнес. Його впустили безперешкодно. Кілька тижнів тому до Ковальова приходили російські військові, провели у нього кілька годин і пішли. Рішення депутата повернутись у партії сприйняли дуже підозріло та виключили його з партійних чатів.

Про це Олексій Ковальов розповів в інтерв’ю «Бабелю».

Нардеп стверджує, що з першого дня війни ніхто — ані голова партії, ані голова фракції, ані віцеспікер, ані спікер — не телефонував йому і нічого не запитував.

«Я в офіційному чаті написав, що я в Херсоні. Сказав, що якщо комусь треба людей евакуювати, ми можемо це організувати. На той час до Миколаєва. У Миколаєві зараз серйозні обстріли, масовані артилерійські атаки, тому зараз складно говорити про евакуацію. Ніхто нічого не відповів», — сказав Ковальов.

За його словами, реагувати на ситуацію почали, коли нардеп дав коментар для «Радіо Свобода». Хоча за тиждень до того він написав про візит російських військових у Facebook.

Проте у партійному чаті Ковальов про це не повідомляв. За його словами, у нього немає часу писати в офіційному чаті фракції, бо там багато незрозумілих речей і неважливої інформації. Зараз Олексія Ковальова уже виключили з кількох партійних чатів «Слуги народу».

«Виключили з трьох чи чотирьох чатів. І головне — мене виключили мовчки, навіть не поспілкувалися зі мною», — каже нардеп.

Ковальов зазначив, що не знає, чому росіяни його не викрали, як інших мерів, журналістів та активістів. Він також не розуміє, чому в ньому можуть бути зацікавлені росіяни.

«Завербувати можуть і на підконтрольній Україні території. Я готовий пройти поліграф, якщо треба», — запевнив нардеп.