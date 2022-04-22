«Є питання до правоохоронних органів». Перший віцеспікер Корнієнко назвав дивною ситуацію зі «слугою» Ковальовим, який повернувся на окуповану Херсонщину

Нещодавно нардеп від «Слуги народу» Олексій Ковальов розповів, що повернувся на окуповану Херсонщину, де знаходиться його округ і бізнес.

За словами Ковальова, до нього додому у місті Гола Пристань приїжджали російські військові. Але він розповідає, що з окупаційною владою не співпрацює.

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в інтервʼю «Бабелю» назвав цю ситуацію дивною та зазначив, що тут є питання до правохоронних органів.

«Є дві лінії — парламентська і фракційно-політична, останньою займаються Давид Арахамія та Олена Шуляк, там є своя позиція по ньому, наскільки я знаю, у фракції проводять опитування щодо його статусу», — повідомив віцеспікер.

Він додав, що їх з Русланом Стефанчуком трохи обурила позиція, що Олексій Ковальов не встигає приїхати на засідання парламенту, адже були люди, які на засідання їхали по 50 годин. І висловив публічне прохання — їздити в Раду, оскільки округ — це не основне місце роботи депутата.

«У перші дні окупували селище під Києвом, де живуть мої батьки. Вони встигли виїхати, але тим, хто залишився, я, наприклад, не міг допомогти особисто, тому що в кращому разі мене б убили, в гіршому — взяли б у полон. Багатьох політиків і чиновників викрадають, убивають, по всьому Херсону бігають за нашими партійними активістами, а тут у народного депутата просто документи перевірили… Тож є питання. Думаю, це не кінець історії, а лише її початок», — сказав Корнієнко.