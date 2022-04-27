Майже всім депутатам російської держдуми оголошено підозру за посягання на територіальну цілісність України

Голові та 418 депутатам держдуми росії повідомлено про підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність України (ч. 3 ст. 110 КК).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначені 418 осіб із 450 депутатів 15 лютого 2022 року підтримали постанову зі зверненням до президента рф з проханням розглянути питання про визнання незалежними російських утворень «лнр» і «днр».

Також 22 лютого вони підтримали ратифікацію «договорів» про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між рф і зазначеними утвореннями.