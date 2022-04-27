Bloomberg: Чотири європейські компанії вже сплатили росії за газ в рублях

Чотири європейські країни вже заплатили росії за постачання газу в рублях — як того вимагав президент володимир путін. Про це повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до «Газпрому».

Крім цього, десять європейських компаній вже відкрили рахунки у Газпромбанку, щоб платити у рублях. До слова, росія постачає газ до 23 країн Європи.

Після того, як ЄС запровадив санкції проти Росії у звʼязку з її вторгненням в Україну, Москва вимагала, аби з 1 квітня за газ платили у рублях. Але у ЄС заявили, шо механізм, який вимагає відкриття рахунків у євро та рублях, порушить санкції. 26 квітня росія оголосила про припинення постачання газу до Польщі та Болгарії — після того, як вони відмовилися платити за газ у рублях.