Віцепрезидент Газпромбанку Ігор Волобуєв через війну виїхав з росії до Києва — і тепер ще хоче у тероборону

Уже колишній віцепрезидент російського Газпромбанку Ігор Волобуєв виїхав з рф в Україну і має намір вступити до лав територіальної оборони, «аби захищати Батьківщину» — він родом з Охтирки Сумської області.

Про це Волобуєв розповів в інтервʼю виданню The Insider.

«Я більше не міг перебувати в росії. За національністю я українець, народився в Охтирці, я не міг більше спостерігати з боку, що творить росія з моєю батьківщиною. Мій візит – це як покаяння, я хочу відмитися від свого російського минулого. Я хочу залишитись в Україні до перемоги», — заявив Волобуєв.

Виїхав він з росії 2 березня, після цього його звільнили з банку. До України він добирався через Туреччину, Латвію та Польщу, а тепер має намір приєднатись до лав територіальної оборони.