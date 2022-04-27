У війні з Україною росія втратила вже 22 400 військових

Війська рф у війні проти України станом на 27 квітня втратили загиблими приблизно 22 400 військовослужбовців. Про це свідчать дані українського Генерального штабу.
Крім цього, російські окупанти втратили:
- 939 танків;
- 2 342 бойові броньовані машини;
- 421 артилерійську систему;
- 149 реактивних систем залпового вогню;
- 71 засіб протиповітряної оборони;
- 185 літаків;
- 155 гелікоптерів;
- 1 666 одиниць автомобільної техніки;
- 8 кораблів/катерів;
- 76 цистерн із паливом;
- 207 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 31 одиницю спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.