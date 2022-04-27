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У війні з Україною росія втратила вже 22 400 військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Війська рф у війні проти України станом на 27 квітня втратили загиблими приблизно 22 400 військовослужбовців. Про це свідчать дані українського Генерального штабу.

Крім цього, російські окупанти втратили:

  • 939 танків;
  • 2 342 бойові броньовані машини;
  • 421 артилерійську систему;
  • 149 реактивних систем залпового вогню;
  • 71 засіб протиповітряної оборони;
  • 185 літаків;
  • 155 гелікоптерів;
  • 1 666 одиниць автомобільної техніки;
  • 8 кораблів/катерів;
  • 76 цистерн із паливом;
  • 207 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 31 одиницю спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках.

«Бабель»