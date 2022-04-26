Вечірнє зведення Генштабу: росіяни штурмують місто Барвінкове, а у Придністров’ї війська рф привели в повну готовність

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 вівторка, 26 квітня. Наразі ситуація на фронті наступна:
- Війська росії продовжують наступ на сході України, намагаючись оточити українські війська в зоні ООС, щоб встановити повний контроль над Луганською і Донецькою областями. Крім цього, війська рф продовжують частково блокувати й обстрілювати Харків.
- На Донецькому напрямку противник веде активні дії практично на всій лінії зіткнення. Основні зусилля — на взятті під контроль Рубіжного, Попасної та Мар’їнки.
- На Ізюмському напрямку ворог наступає у районі міста Барвінкове. Також росіяни нарощують групу військ для наступу на Лиман.
- У прикордонних з Україною районах Бєлгородської області російські окупанти продовжують утримувати польові табори для відновлення боєздатності та підготовки підрозділів. У цій області перебувають до 5 батальйонних тактичних груп противника.
- Росіяни не припиняють обстріли й авіаудари по Маріуполю, продовжують блокувати завод «Азовсталь».
- На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог утримує зайнятий рубіж.
- На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи російських військ привели в повну бойову готовність.