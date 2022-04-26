В Україні затвердили список територій, переселенці з яких можуть отримати допомогу

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило перелік територіальних громад, які розташовані в районах бойових, тимчасово окуповані або блоковані російськими військами.

Це означає, що починаючи з травня, процедура видачі допомоги переселенцям від держави буде врегульована. Отримати допомогу тепер зможуть ті громадяни, які перемістилися з громад із переліку, у яких зруйноване або пошкоджене житло і які подали заявку на відшкодування, зокрема через Єдиний державний портал електронних послуг.

Затверджений перелік територіальних громад можна переглянути тут. У ньому вказані громади семи областей.