У війні з Україною загинули 22 100 російських військових

Станом на 26 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими приблизно 22 100 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, російські окупанти втратили:
- 918 танків;
- 2 308 бойових броньованих машин;
- 416 артилерійських систем;
- 149 реактивних систем залпового вогню;
- 69 засобів протиповітряної оборони;
- 184 літаки;
- 154 гелікоптери;
- 1 643 одиниці автомобільної техніки;
- 8 кораблів/катерів;
- 76 цистерн із паливом;
- 205 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 31 одиницю спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.