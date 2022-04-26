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У війні з Україною загинули 22 100 російських військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 26 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими приблизно 22 100 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російські окупанти втратили:

  • 918 танків;
  • 2 308 бойових броньованих машин;
  • 416 артилерійських систем;
  • 149 реактивних систем залпового вогню;
  • 69 засобів протиповітряної оборони;
  • 184 літаки;
  • 154 гелікоптери;
  • 1 643 одиниці автомобільної техніки;
  • 8 кораблів/катерів;
  • 76 цистерн із паливом;
  • 205 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 31 одиницю спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.