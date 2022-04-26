Учора росія 17 разів обстріляла Луганщину

Протягом минулої доби окупанти 17 разів обстріляли мирне населення Луганської області, тривають бої в Попасній та Рубіжному.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ і Гірська громада. Попасна витримала чотири потужні артилерійські атаки, ще дві було в Лисичанську. У Лисичанську та Попасній пошкоджені по два будинки, у Гірському частково зруйнований щонайменше один. Інформацію щодо ймовірних жертв ще перевіряють.

Російські військові продовжують вести бойові дії в районі Рубіжного, намагаються захопити Попасну, тривають бої.

Учора українські військові відбили шість атак ворога, знищили чотири танки, п’ять артилерійських систем, 13 одиниць броньованої техніки, 15 одиниць автомобільної техніки, два паливозаправники й одну зенітну установку. А українські підрозділи ППО збили два літаки та три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».