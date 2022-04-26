На Херсонщині ЗСУ знищили ворожий склад із боєприпасами та понад 70 окупантів

У районі населеного пункту Велика Олександрівка Херсонської області захисники України знищили склад з боєприпасами та велику кількість особового складу ворога (понад 70 осіб). Точна кількість загиблих уточнюється.

Також підрозділи окупантів зазнали втрат в особовому складі в районі населених пунктів Новодмитрівка та Білоусове, повідомляє Генштаб.

Підрозділи російської армії намагаються здійснювати повітряну розвідку над територією Одеської області. Зазнають втрат.

На Волинському та Поліському напрямках без змін — спокійно.

На Сіверському напрямку ознак формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних дій не виявлено. У суміжних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей ворог посилив охорону кордону і пунктів пропуску, проводить інженерне обладнання позицій. Російські окупанти у прикордонних районах посилили протидиверсійні заходи.

На Слобожанському напрямку противник посилює угруповання військ, частково блокує Харків і обстрілює позиції ЗСУ та обʼєкти критичної інфраструктури. Загарбники намагаються наступати в напрямку населеного пункту Заводи. Тривають бойові дії.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог перемішує пункти управління ближче до лінії бойового зіткнення.

На Сєверодонецькому напрямку противник веде бойові дії в районі населеного пункту Рубіжне.

На Попаснянському напрямку намагається захопити Попасну, тривають бої.

На Авдіївському напрямку ворог намагається вести наступ, успіху не має.

На Курахівському напрямку безуспішно здійснював наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар’їнка.

На Запорізькому напрямку противник веде наступальні бойові дії в напрямку населеного пункту Трудолюбівка, тривають бої.

Ворог продовжує блокувати Маріуполь і обстрілювати «Азовсталь».