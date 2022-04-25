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Штаб ООС: Протягом доби українські військові відбили 6 атак росіян

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Українські військові на Донбасі упродовж 25 квітня успішно відбили шість атак росіян. Про це звітує штаб Операції обʼєднаних сил.

Зокрема українські захисники знищили:

  • 4 танки;
  • 5 артилерійських систем;
  • 13 одиниць броньованої та 15 одиниць автомобільної техніки;
  • 2 паливозаправники;
  • одну зенітну установку.

Крім цього, підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили два літаки та 3 дрони типу «Орлан-10».