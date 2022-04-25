Штаб ООС: Протягом доби українські військові відбили 6 атак росіян

Українські військові на Донбасі упродовж 25 квітня успішно відбили шість атак росіян. Про це звітує штаб Операції обʼєднаних сил.

Зокрема українські захисники знищили:

4 танки;

5 артилерійських систем;

13 одиниць броньованої та 15 одиниць автомобільної техніки;

2 паливозаправники;

одну зенітну установку.

Крім цього, підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили два літаки та 3 дрони типу «Орлан-10».