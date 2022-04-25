У Херсоні російські окупанти захопили будівлю міської ради

Російські військові у понеділок, 25 квітня, взяли під контроль будівлю Херсонської міської ради. Про це спочатку повідомили видання «Мост» і «Суспільне», а потім підтвердив мер міста Ігор Колихаєв.

Усіх працівників, які на час перебували в будівлі, вони попросили покинути приміщення, забрали ключі і змінили охорону на свою. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв. Окупанти також зняли з будівлі український прапор.

З моменту захоплення Херсону міська рада працювала під українським прапором, її очолював Ігор Колихаєв.