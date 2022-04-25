«Нова пошта» відновила роботу в Бучі, Ірпені, Макарові та в селі Колонщина

У Київській області, у містах Буча, Ірпінь, Макарів та у селі Колонщина з 25 квітня починають працювати відділення «Нової пошти». Про це заявила сама компанія.

Відділення працюють 7 днів на тиждень. У будні — з 10:00 до 17:00, у вихідні — з 09:00 до 18:00.

В Ірпені працюють такі відділення: