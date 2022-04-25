Служба безпеки України заперечила слова путіна про підготовку замаху на пропагандиста соловйова

Служба безпеки України заперечила слова російського президента володимира путіна про нібито планування вбивства російського пропагандиста володимира соловйова. «Замах» нібито готували «неонацисти на замовлення СБУ».
«СБУ не має жодних планів щодо вбивства соловйова. Водночас, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самотужки захлинутися у «продуктах» власної низькопробної пропагандистської діяльності», — заявила Служба безпеки України.
Там додали, що соловйов, який є пропагандистом, відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах після перемоги України.
- 25 квітня президент росії володимир путін заявив, що силові структури рф змогли отримати інформацію про спробу усунення «популярного російського журналіста» володимира соловйова. Убивство нібито готувала Служба безпеки України, а зробити це мали «найманці». Також російські силовики заявили, що затримали ту саму «групу», яка і мала вбити соловйова, у них виявили «націоналістичну літературу».