Генпрокурор Венедіктова: 5 730 українців депортовані до росії та на окуповані території

За даними органів прокуратури, які поки що неможливо перевірити слідчим шляхом, на окуповані території та в росію примусово перемістили 5 730 українців.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова агентству Інтерфакс-Україна.

Крім того, за словами Венедіктової, українська прокуратура має у своєму розпорядженні дані та проводить розслідування про примусове переміщення до білорусі 200 українців.

«Й у нас окрема справа щодо діток — за інформацією міністра Кулеби про примусове переміщення 2 389 дітей на територію рф», — повідомила генпрокурор.