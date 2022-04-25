Генпрокурор Венедіктова: 5 730 українців депортовані до росії та на окуповані території

За даними органів прокуратури, які поки що неможливо перевірити слідчим шляхом, на окуповані території та в росію примусово перемістили 5 730 українців.
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова агентству Інтерфакс-Україна.
Крім того, за словами Венедіктової, українська прокуратура має у своєму розпорядженні дані та проводить розслідування про примусове переміщення до білорусі 200 українців.
«Й у нас окрема справа щодо діток — за інформацією міністра Кулеби про примусове переміщення 2 389 дітей на територію рф», — повідомила генпрокурор.
- За даними генпрокурора, від початку російського вторгнення в Україні загинули 3 818 мирних жителів, понад 4 тисячі — поранені.
- 24 квітня прокуратура оголосила підозру російському пілоту Су-34 Олександру Красноярцеву, якого затримали в Чернігові 5 березня.