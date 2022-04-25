Військові рф знеструмили Кремінську електропідстанцію. Луганська область залишилася без світла, але проблему вирішують

У Луганській області росіяни знеструмили нову Кремінську електропідстанцію. Без світла залишилася вся область.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Без електроенергії наразі всі населені пункти Луганщини. Опрацьовуємо альтернативні варіанти заживлення області», — написав Гайдай.

За його словами, ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час живила більшу частину міст і сіл області. Також раніше електроенергія надходила з Луганської ТЕС, що розташована в місті Щастя.

«Трансформаторні блоки [Луганської ТЕС] нині зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тож до сьогодні підстанція у Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки луганчан», — зазначив голова Луганської ОВА.

Згодом енергетики знайшли схему, як підключити Луганську область до електропостачання.

«Необхідна для потреб населення міст і сіл Луганщини напруга подаватиметься за іншою схемою — через потужні електропідстанції, що залишилися в роботі на території області. Наразі на них подають напругу, і невдовзі світло повернеться в домівки наших мешканців. Дістатися до пошкоджень лінії електропередачі, що заживлює Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії», — розповів Сергій Гайдай.