Втрати російської армії у війні з Україною сягнули 21 900 осіб

Станом на 25 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими орієнтовно 21 900 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім цього, російські окупанти втратили:
- 884 танки;
- 2 258 бойових броньованих машин;
- 411 артилерійським систем;
- 149 реактивних систем залпового вогню;
- 69 засобів протиповітряної оборони;
- 181 літак;
- 154 гелікоптери;
- 1 566 одиниць автомобільної техніки;
- 8 кораблів/катерів;
- 76 цистерн із паливом;
- 201 дрон оперативно-тактичного рівня;
- 28 одиниць спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.