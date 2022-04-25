Ранкове зведення Генштабу: росія продовджує щоденно бомбити та обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі

Росія продовжує наступ на Луганську і Донецьку області, щоб встановити сухопутній кордон з Кримом, ідеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 квітня.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках активних боїв не було

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати Харків, Карасівку, Прудянку та Корорбочкіно із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ ворог проводить штурм і обстрілює населені пункти Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.