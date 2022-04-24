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У війні проти України росія втратила вбитими 21 800 військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
У війні проти України росія втратила вбитими 21 800 військових

Станом на 24 квітня війська рф у війні проти України втратили загиблими близько 21 800 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російські окупанти втратили:

  • 873 танки;
  • 2 238 бойових броньованих машин;
  • 408 артилерійських систем;
  • 147 реактивних систем залпового вогню;
  • 69 засобів протиповітряної оборони;
  • 179 літаків;
  • 154 гелікоптери;
  • 1 557 одиниць автомобільної техніки;
  • 8 кораблів/катерів;
  • 76 цистерн із паливом;
  • 191 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 28 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.