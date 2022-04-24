Ранкове зведення Генштабу: росія розташувала поблизу Харкова установки «Іскандер-М»

Противник продовжує наступ у Східній операційній зоні, щоб встановити контроль над усією територією Донецької та Луганської областей, а також забезпечити сухопутний шлях до окупованого Криму.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Ворог перегруповує та нарощує підрозділи ракетних військ і артилерії, щоб посилити наступ.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив.

На Сіверському напрямку без суттєвих змін. Прикордонна служба фсб посилено охороняє українсько-російський кордон у Брянській та Курській областях.

На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ, перекидаючи та зосереджуючи додаткові підрозділи в Бєлгородській області. За наявними даними, за 60 кілометрів від державного кордону України росіяни розгорнули пускові установки ОТРК «Іскандер-М». Ворог продовжує частково блокувати й обстрілювати Харків.