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Вечірнє зведення Генштабу: На фронті майже без змін, російська армія має проблеми з медициною та особовим складом

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Генштаб ЗСУ звітує про ситуацію на різних напрямках ведення оборони проти російської армії станом на 18:00 23 квітня.

  • російська армія намагається наростити темпи бойових дій на сході з метою оточення українських військ.
  • На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.
  • На Слобожанському напрямку російські війська продовжують часткове блокування міста Харкова та здійснюють обстріли українських позицій.
  • На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджені на взятті під контроль міст Попасна і Рубіжне та підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. Біля Мар’їнки та на більшості інших напрямків ворог успіху не має.
  • На Південнобузькому напрямку окупанти наступальних дій не проводили, лише здійснювали поодинокі обстріли з артилерії.
  • російська армія має серйозні проблеми з медичним забезпеченням своїх військових. У Балаклеї на Харківщині окупанти поряд із військовим шпиталем використовують місцеву поліклініку.
  • В окупованому Вовчанську росіяни залучають на фронт місцевий молодший медичний персонал.
  • російські війська мають серйозні проблеми і з особовим складом, тому намагаються провести примусову мобілізацію у Херсонській області.
  • Для переміщення військових вантажів армія рф використовує цивільні вантажівки. Крім цього, окупанти викрадають сільськогосподарську техніку.