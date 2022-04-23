«Медиазона»: У росії від видавців підручників вимагають прибрати з них згадку про Київ та Україну

У росії від видавців вимагають уникати в шкільних підручниках згадок про Київ та Україну.

Про це пише видання «Медиазона».

Цю інформацію виданню повідомили співробітники компанії «Просвіта» — одного з найбільших у росії видавництв навчальної літератури. Після початку війни їх «наполегливо попросили» прибрати зі шкільних підручників з історії, географії та літератури «некоректні» згадки Києва та України. Зазначається, що розпорядження «спустили» зверху в усній формі.

«Якщо є можливість, то краще не згадувати Україну взагалі», — розповів один зі співрозмовників видання. За його словами, у підручниках згадки про Київ зводяться до того, що він був столицею Київської Русі, а під час Другої світової війни його звільняла радянська армія.

Співрозмовники також повідомили, що тиск на них почали чинити з перших днів війни в Україні. Так, при наймі на роботу співробітників змушують підписувати величезну кількість документів про нерозголошення інформації. Крім того, редакторам видання загрожує звільнення за будь-який прояв антивоєнної позиції, зокрема за підписи під петиціями, пости в соцмережах, участь у протестах.