ЗСУ звільнили декілька сіл на Харківщині

Збройні сили України звільнили три села у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях!» — заявив він.

У суботу в області також комендантська година триватиме з 19:00 до 05:00 години. «Ми зустрічалися із представниками церков, спільно вирішили, що нічних богослужінь не буде!» — заявив Синєгубов.