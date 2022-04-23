ЗСУ звільнили декілька сіл на Харківщині

Збройні сили України звільнили три села у Харківській області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Вчора зранку розпочали наступальні операції на ворога. Протягом дня тривалі запеклі бої. Наші підрозділи вибили російські війська з населених пунктів: Безруки, Слатине, Прудянка Дергачівського району та закріпилися на позиціях!» — заявив він.
У суботу в області також комендантська година триватиме з 19:00 до 05:00 години. «Ми зустрічалися із представниками церков, спільно вирішили, що нічних богослужінь не буде!» — заявив Синєгубов.
- 14 квітня командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило про звільнення кількох населених пунктів на півдні України.