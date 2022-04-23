Генштаб: росія втратила у війні з Україною понад 21,6 тисячі військових

Орієнтовані втрати росії у війні з Україною за даними Генерального штабу Збройних сил:
- особовий склад — близько 21 600 військових;
- танки — 854;
- бойові броньовані машини — 2 205;
- артилерійські системи — 403;
- ракетні системи залпового вогню — 143;
- засоби протиповітряної оборони — 69;
- літаки — 177;
- гелікоптери — 154;
- автомобільна техніка — 1 543;
- кораблі та катери — 8;
- цистерни з пальним — 76;
- безпілотники — 182;
- спеціальна техніка — 27;
- пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів — 4.