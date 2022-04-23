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Генштаб: росія втратила у війні з Україною понад 21,6 тисячі військових

Автор:
Олег Панфілович
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Орієнтовані втрати росії у війні з Україною за даними Генерального штабу Збройних сил:

  • особовий склад — близько 21 600 військових;
  • танки — 854;
  • бойові броньовані машини — 2 205;
  • артилерійські системи — 403;
  • ракетні системи залпового вогню — 143;
  • засоби протиповітряної оборони — 69;
  • літаки — 177;
  • гелікоптери — 154;
  • автомобільна техніка — 1 543;
  • кораблі та катери — 8;
  • цистерни з пальним — 76;
  • безпілотники — 182;
  • спеціальна техніка — 27;
  • пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів — 4.